Govern impulsa una finestreta a Tràmits, Immigració i Tributs per atendre persones grans o amb discapacitat

Andorra la VellaEn el marc de l'assemblea de la Federació de la gent gran d'Andorra una de les demandes que el col·lectiu va posar sobre la taula era la de tenir una finestreta a Tràmits del Govern que pogués atendre les necessitats de les persones majors de 65 anys. Ja llavors la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, va destacar que començava a posar fil a l'agulla, ja que havia de ser una qüestió que no havia de ser difícil de resoldre. Tres mesos després, la demanda de la gent gran ha quedat resposta amb la posada en marxa, ja des d'aquest dimecres, d'una finestreta a Tràmits per atendre els majors de 65 anys. Des de l'executiu, però, s'ha volgut anar més enllà i tal com ha destacat Marín, s'ha ampliat també a l'atenció a les persones amb discapacitat i a altres "administracions públiques" com són el servei d'Immigració i l'agència tributària.