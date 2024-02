Govern incrementa la seguretat de les proves de batxillerat per evitar filtracions d'exàmens com les del 2023

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, la primera convocatòria per a la Prova oficial de batxillerat (POB) 2024. Els exàmens orals de la primera avaluació s'efectuaran entre el 23 de març i el 27 d'abril i les corresponents proves escrites, del 15 de març al 24 d'abril, mentre que les proves de la segona avaluació se celebraran del 27 al 31 de maig. L'any passat es va detectar que la prova de llengua anglesa de la branca de batxillerat professional de tècnic de suport sociocomunitari s'havia filtrat durant algunes formacions a alumnes i Guillem Casal, el ministre portaveu, ha explicat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que s'ha incrementat la seguretat per evitar errors d'aquest tipus com, per exemple, incrementant la seguretat dels protocols de custòdia i regulant específicament qui té accés a les proves.

Pel que fa a la primera avaluació, els exàmens escrits de les assignatures obligatòries tindran lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i la resta de proves escrites se celebraran a l'antiga escola espanyola de Sant Julià de Lòria. Mentre que els exàmens orals de llengües (català, anglès, castellà i francès) s'efectuaran a l'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. I, pel que fa a la segona avaluació, els exàmens escrits i orals (català i anglès) se celebraran a l'antiga escola espanyola de Sant Julià de Lòria.

Poden accedir a la convocatòria de la Prova oficial de batxillerat els candidats presencials i els candidats lliures que compleixin els requisits establerts. Les inscripcions dels primers es realitzaran del 26 al 28 de febrer a l'Escola Andorrana de batxillerat, mentre que les dels candidats lliures estan previstes els dies 22, 23 i 27 de febrer a la seu del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

La publicació i comunicació dels resultats de la primera avaluació està prevista el 9 de maig a partir de les 12 hores, a través del correu electrònic, on cada candidat rebrà el butlletí de qualificacions de la POB i l'enllaç per entrar al formulari per inscriure's, si així ho desitja, a la segona avaluació. Finalment, el 14 de juny és la data fixada per part del Ministeri per lliurar als candidats per correu electrònic el butlletí final de qualificacions de la prova oficial de batxillerat amb la resolució d'apte o no apte per obtenir el títol de batxillerat. Els candidats lliures en procés reben, aquest mateix dia, un certificat amb les qualificacions assolides en la convocatòria corresponent.