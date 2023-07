Govern informa que al voltant de 45 milions dels crèdits tous ja hi són amortitzats

Andorra la Vella45 milions d'euros del programa de crèdits tous, impulsats durant la pandèmia, ja s'han amortitzat. No obstant queden per tornar uns 137 milions, transformats en crèdits a set anys. D'altra banda, RTVA informa que s'han obert 79 procediments d’execució per incompliment, equivalents a 3 milions d'euros. Així ho ha pogut confirmar el ministre de Finances, Ramon Lladós, en resposta a una pregunta escrita del grup parlamentari socialdemòcrata.