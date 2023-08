Govern insta als funcionaris a parlar català sempre que l'altra persona l'entengui i encara que no el parli

Andorra la VellaGovern va intentar un cop d'efecte l'any passat per acabar amb el tradicional problema del canvi de llengua quan una persona es dirigeix a un funcionari en un idioma que no és el català. El ministeri de Cultura i Política Lingüística van pactar una nota on s'instava els funcionaris a parlar català amb l'administrat sempre que l'interlocutor l'entengui i encara que no el parli. Govern preferia una conversa on funcionari i administrat parlin un idioma diferent, gairebé sempre el castellà, abans que directament canviar al castellà.

La nota indicava que "en les comunicacions orals, tot treballador d’un organisme públic, quan està de servei, s’ha d’adreçar en català a l’administrat, independentment de la ciutadania de l’administrat i de la llengua amb què l’administrat se li adreça”. “Si l’administrat afirma que entén la llengua catalana però que no la parla, el treballador de l’organisme públic ha d’adreçar-se a l’administrat en català.”“Si l’administrat afirma que no entén la llengua catalana, el treballador de l’organisme públic pot adreçar-se-li en la llengua de l’administrat o una altra llengua que aquest entengui.”

Fonts de l'administració han explicat que la nota només va tenir uns efectes limitats durant el període immediatament posterior al seu enviament. Van indicar que l'origen real va ser la constatació que l'arribada massiva de treballadors immigrants sud-americans havia fet que l'idioma que més s'escoltés a Tràmits fos el castellà. Aquestes fonts han comentat que el problema persisteix perquè el fet que els immigrants sud-americans puguin viure perfectament a Andorra sense aprendre el català ha fet que el problema continuï. I afegeixen que la situació és que cada cop hi ha més persones que s'adrecen als funcionaris en castellà pel canvi de la composició social d'Andorra.