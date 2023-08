El Govern no es fixa una "data límit" per al reglament que permetrà el canvi de sexe

Andorra la VellaEl Govern no té fixada una "data límit" per al desplegament del reglament que permeti el canvi de sexe. Així, malgrat que representants del col·lectiu de Diversand han afirmat que els tractaments de reassignació de gènere i hormonació seran efectius entre finals d'aquest 2023 i principis de 2024 després de la reunió mantinguda amb el ministeri de Salut aquest dimarts, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha manifestat que més enllà de fixar dates límit "hem de treballar amb el conjunt dels col·lectius implicats per trobar un reglament que compleixi amb els requisits del conjunt de les parts".

En aquest sentit, cal recordar que ja fa un any que es va aprovar que la CASS cobrís les despeses derivades d'aquests tractaments, tot i que encara falten detalls per perfilar. Casal ha reconegut que l'executiu treballa a hores d'ara amb tots els col·lectius implicats per desenvolupar el reglament pertinent i volgut incidir en el fet que el canvi de sexe ja es pot dur a terme en el registre civil gràcies a la modificació del Codi de Família, per la qual cosa "estem fent les passes corresponents per donar resposta a aquesta situació", ha dit.

Així mateix, i qüestionat sobre el fet que el país no disposa de professionals sanitaris especialitzats en aquesta matèria, el ministre portaveu ha assegurat que "Salut vetllarà perquès totes les actuacions mèdiques es duguin a terme amb certificació mèdica" i que, per tant, "no malmetin la salut dels usuaris que s'hi vulguin sotmetre". En aquest sentit, i sabedor que al país "no gaudim d'aquests especialistes", ha afirmat que "activarem els mecanismes pertinents per garantir una actuació mèdica de qualitat com hem fet fins ara en tots els àmbits".

Finalment, i qüestionat per la situació de l'avortament, Casal ha dit que, com sempre, el que farà el Govern és treballar "des de la serenor i la tranquil·litat, però amb la voluntat de continuar avançant cap a la despenalització". Lluny d'avançar futures accions que posarà en marxa el Govern per complir amb aquest objectiu i després de recordar els mecanismes posats en marxa amb anterioritat, ha indicat que ja hi haurà una comunicació oficial quan hi hagi algun avenç.