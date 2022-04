El Govern posa en marxa un sistema d'avisos per a al·lèrgics al pol·len

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 24d'abril de 2012, va ser notícia...

L'Estratègia de Medi Atmosfèric aprovada el mes de febrer preveu diverses accions per vigilar, informar i millorar la qualitat de l'aire, entre les quals l'establiment d'una xarxa pol·línica. Així, el Departament de Medi Ambient amb coordinació amb el de Salut i Benestar va instal·lar l'any passat un captador de pol·lens a l'Escola andorrana d'Escaldes per mesurar els nivells pol·línics. Gràcies a aquests mesuraments, s'ha pogut posar en marxa un nou apartat de pol·lens al web d'aire.ad on es donen a conèixer els registres i es poden configurar avisos respecte a la variació d'aquests nivells.

Es tracta d'una eina molt important per a les persones al·lèrgiques al pol·len tal com ha indicat el director de Salut i Benestar, Josep Maria Casals, ja que els permet actuar de forma preventiva quan comença a explotar la pol·linització i iniciar el tractament prescrit per evitar els efectes de les al·lèrgies.

Aquest nou apartat ofereix informació sobre la concentració dels diferents pol·lens, la descripció i el risc potencial dels mateixos, un historial que permet consultar les dades de la intensitat dels pol·lens des d'inicis d'any amb les dades dels mesuraments fets pels tècnics de Medi Ambient setmanalment, així com accedir a prediccions i configurar alertes.

Precisament, tant el director de Salut i Benestar com el de Medi Ambient, Marc Rossell, han destacat aquesta opció, que permet configurar avisos a través del correu electrònic o amb un giny que es pot instal·lar a l'escriptori de l'ordinador o als telèfons intel·ligents. Les persones al·lèrgiques a determinats pol·lens poden rebre les dades al seu correu sobre els nivells de concentració i el risc dels mateixos en la zona que els interessi. A més, el giny ofereix també consells pràctics en funció del nivell de risc com ara prendre precaucions a l'hora de sortir a passejar o no deixar assecar la roba a l'aire.

Aquestes alertes fan possible que les persones afectades puguin prendre mesures de prevenció però no només del Principat, sinó que amb la col·laboració amb el Réseau National de Surveillance Aérobiologique i la Xarxa Aerobiològica de Catalunya es pot accedir a la informació sobre les concentracions a les zones veïnes.

Per últim, l'apartat del pol·len també inclou un calendari pol·línic, que de moment pren el de Vielha com a referència, però que amb els mesuraments que es duguin a terme se'n podrà desenvolupar un de propi andorrà d'aquí a un any, ha informat Rossell.