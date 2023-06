El Govern, "preocupat" per la imatge que l'anul·lació de vols pot comportar

Andorra la VellaL'anul·lació de vols entre l'aeroport de la Seu i Madrid per part d'Air Nostrum "preocupa" el Govern per la "imatge" que es pugui donar però no pateix pel servei, ja que la concessió va fins a finals d'any i hi ha la possibilitat que es renovi, tal com ha posat en relleu el ministre portaveu, Guillem Casal. D'aquesta manera, Casal ha volgut deixar clar, qüestionat pels mitjans de comunicació, que aquestes anul·lacions no suposen "cap cost per al Govern", ja que els costos els sufraga la proveïdora del servei però ha afegit que des de l'executiu s'està "a l'aguait per la imatge que pot donar l'anul·lació recurrent" de vols. Per aquest motiu també ha manifestat que s'està en contacte amb la companyia per "esbrinar les causes" per no donar el servei.

D'aquesta manera, Casal ha remarcat que estan "preocupats no pel servei, sinó per la mala imatge i la decaiguda" de viatgers que això pugui comportar. El portaveu de l'executiu ha manifestat que "de moment" sembla que les raons que s'estan donant són "tècniques exclusivament" i ha destacat que s'estan mantenint contactes que demostren que és així i que en cas que fossin per altres motius "ho comentaríem". També ha manifestat que des de l'executiu es compta amb el personal qualificat per detectar si es tracta d'una problemàtica tècnica real o altres situacions (com podrien ser vagues de personal).