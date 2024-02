Govern publica la composició de la Mútua dels Funcionaris pel 2024

Andorra la VellaGovern ha fet pública la composició de la Mútua dels Funcionaris per aquest 2024 que inclou tant l'administració general com la Justícia. El president de la Comissió de la Mútua dels Empleats ha de ser escollit per la mateixa comissió i té un vot diriment en cas d’empat.

1.- Tres membres de l’Administració general, un per cada grup funcional (A, B i C):

Grup funcional A:

Titular: Carles Miquel Garcia

Suplents: Carles Oferil Preciado, Daniel Rodríguez Molina

Grup funcional B:

Titular: Josep Maria Arnaus Angrill

Suplents: Nicolau Obiols Salom, Sara Pijuan Gordo

Grup funcional C:

Titular: Dolors Iglesias Ramos

Suplents: Natàlia Caelles Jové, Montse Martínez Vecina

2.- Tres membres de l’Administració de Justícia, un per cada grup funcional:

Grup funcional I:

Titular: Guillem Janer Moreno

Suplents: Yolanda Fèlix Trigo, Josep Pol i Pedrós

Grup funcional II:

Titular: Jordi Rubia Correa

Suplents: M. Teresa Mora Navarro, Carles Chinchilla Blázquez

Grup funcional III:

Titular: Mimount Faouzi Bentahar

Suplents: Alicia Rayo Sánchez, Judith Garcia Sánchez

3.- Tres persones designades per les associacions de personal i sindicats de l’Administració general i de l’Administració de Justícia:

Titular: Antoni Molné Oviedo

Suplents: Jordi Tudo Montanya, Sergi Gabella de la Fuente

Titular: Joan Torra Vinyal

Suplents: Jordi Solé Fernández, Miquel Àngel Adran Garcia

Titular: Gemma Garcia Gero

Suplents: Sabrina Grégoire Torres, Maria Isabel Santos Castro

4.- Un membre de la Secretaria d’Estat de Funció Pública

Il·lustre Sr. Marc Cornella Solà