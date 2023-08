Govern reallotja nou famílies ucraïneses a un aparthotel del Tarter

Andorra la VellaEl Govern ha reallotjat nou famílies de les famílies ucraïneses que residien a l'hotel Les Terres de l'Aldosa de Canillo a un aparthotel del Tarter davant la finalització del contracte entre l'executiu i el propietari de l'establiment. Així ho ha manifestat el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la qual ha detallat que en vista la caducitat del conveni amb la propietat pel proper 31 d'agost, l'administració ha aconseguit allargar l'estada dels refugiats fins a Meritxell, el 8 de setembre. "Inicialment, aquestes famílies tenien fins demà per deixar l'hotel, però al final s'han habilitat set dies naturals més per poder permetre a les famílies traslladar-se i facilitar la mobilitat", ha apuntat.

En aquest sentit, ha posat de manifest que deu de les 19 famílies que s'allotjaven a l'establiment de l'Aldosa ja s'han reubicat, mentre que les nou restants són les que s'ubicaran a un aparthotel del Tarter de manera temporal. Tanmateix, tot i que no ha detallat el termini del nou acord que tenen per trobar una nova llar, Casal ha asseverat que el temps que tindran "ens permetrà trobar una solució més definitiva". A més, ha destacat que totes les famílies ucraïneses refugiades al país "tenen les necessitats cobertes" i ha recordat que la ministre d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, "està gestionant personalment la situació" perquè aquestes persones "gaudeixin d'una situació el més còmode i el menys traumàtic possible".

D'altra banda, qüestionat per les reaccions del tercer sector davant la necessitat de disposar d'un mínim coneixement de català per poder treballar al país que impulsarà la nova llei que s'està treballant, el portaveu ha enviat un missatge de serenor al conjunt d'empresaris del sector serveis afirmant que des del Govern garantiran una "dosi de realisme polític per trobar un terme mitjà". "Som conscients de la necessitat de protegir la nostra llengua i tradicions, però també que som un país que viu del sector serveis", ha indicat.