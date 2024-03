Govern reformula els ajuts agrícoles per prioritzar la raça bruna

Andorra la VellaUn dels reptes i objectius claus de la legislatura per al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia és l’acompanyament al teixit ramader i agrícola perquè pugui continuar sent atractiu per a les generacions més joves i també productiu, i així assegurar-ne la perdurabilitat. És per aquest motiu que el Govern ha decidit ampliar un 16% la partida econòmica que es destinarà al sector aquest any 2024, el que suposa disposar d’una bossa econòmica total de 3.581.006,79 euros, a la vegada que també ha modificat els criteris i valors per adjudicar les subvencions. Amb aquesta mesura l’Executiu preveu dur a terme “un millor acompanyament del sector” i ajudar-lo en la transformació necessària perquè pugui perdurar en el temps, amb els beneficis mediambientals i de productivitat que aquest aporta, ha expressat el ministre Guillem Casal. Els canvis implementats, ha indicat, “premien aquells que ho fan millor sense que ningú hi perdi perquè el nostres objectiu és fer perviure el sector”.

L’estratègia per a la distribució dels ajuts s’ha modificat seguint cinc grans eixos prioritaris: orientar les explotacions ramaderes a incrementar la seva productivitat; incrementar de forma més important aquells ajuts que contribueixen al manteniment del paisatge i la biodiversitat; establir nous paràmetres per incentivar i consolidar la cria i producció de bestiar boví de la raça Bruna d’Andorra; reforçar els ajuts destinats a la producció sota règims de qualitat controlada i, finalment; reforçar els ajuts destinats a la producció ecològica. Tot plegat permet mantenir, com ha ressaltat Casal, “una ramaderia extensiva, sostenible, respectuosa amb el medi ambient i que treballa en benefici del conjunt de la societat”.

Entrant al detall, el Govern ha aprovat l’actualització d’un total de quatre reglaments per valoritzar els imports atorgats al sector pel que fa a les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, als dall de prats, a la producció de productes de qualitat controlada i per a la producció ecològica. Pel que fa al primer, es dona més valor al bestiar boví selecte de la raça Bruna d’Andorra i més valor als vedells i vedelles de 0 a 150 dies per incentivar la millora de la productivitat de la cabana ramadera bovina. Així, s’incrementa un 42% l’ajut a les mares selectes de la raça Bruna d’Andorra, un 31% l’ajut destinat als mascles reproductors i per l’anoll selecte de la raça Bruna d’Andorra i fins a un 38% l’ajut als vedells i vedelles de fins a 150 dies de vida. També s’estableix la revisió de l’import de l’ajut en base a la variació percentual del IPC (+4,6%) per a la resta de bestiar boví, l’equí, l’oví i el cabrum. Finalment, es duplica el percentatge de tolerància lliure de deduccions per la importació de farratges del 15% al 30%, tot i que cal recordar que actualment no s’apliquen deduccions a la importació d’alfals, herba i segó per pal·liar la disminució de la producció farratgera causada per la falta de precipitacions

Amb el mateix reglament s’actualitzen també els imports dels ajuts al dall de prats, a les pràctiques agràries específiques pel manteniment del medi natural i a l’execució de plans de millora en base a la variació percentual del IPC del 2023 (+4,6%). També es facilita l’obtenció de l’ajut al manteniment de la biodiversitat vegetal si s’aporta un estudi elaborat per una entitat o un expert independent reconeguts en matèria de biodiversitat.

S’acompanya també al sector per afavorir l’engreix del bestiar que es destina a la producció de carn que es comercialitza sota els distintius ‘IGP Carn d’Andorra’ i ‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’. Per aquest motiu, s’incrementa un 22% i un 33% la prima a l’engreix de vedells en funció del període de naixement, es creen tres primes a l’engreix de vaques, i s’incrementen un 33% les primes destinades a l’engreix d’equins i un 30% a la de corders. D’aquesta manera, també s’ha decidit que només es considerarà ‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’ aquella que s’obtingui de vedells/es fills de mares de la raça Bruna d’Andorra i de vaques de la Bruna d’Andorra. S’aplica una transitòria de 18 mesos perquè el sector pugui fer les previsions per poder-s’hi adaptar. Per altra banda, i per donar més valor a la producció de vins que es comercialitzen sota el distintiu ‘Vins de qualitat controlada d’Andorra’, s’incrementa en un 17% les primes a la producció de vins.

Finalment, es preveuen millores per a la producció de productes sota el segell ecològic per acompanyar millor en el procés de conversió a la producció agrària ecològica i en el procés de manteniment de la producció ecològica un cop s’ha finalitzat el procés de conversió i s’ha obtingut la certificació com a productor ecològic. Els canvis estableixen un augment del 31% de l’import de l’ajut destinat a la conversió a la producció agrícola ecològica i del 44% de l’import per al manteniment de la producció ecològica una vegada s’ha obtingut la certificació corresponent com a productor ecològic. Es continua mantenint l’ajut indirecte a la producció ecològica tant per a les explotacions agràries com per a les empreses que desenvolupen activitats de transformació i producció de productes alimentaris ecològics on el Govern assumeix els costos dels processos de control i auditoria per a poder obtenir la certificació com a productor de productes agraris i productes alimentaris ecològics