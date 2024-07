Govern respon al procés participatiu ciutadà i ampliarà el servei de bus nocturn

Andorra la VellaGovern ampliarà el servei d’autobús nacional durant la nit amb noves franges horàries de dilluns a dijous i també diumenge, ampliant així el servei actual que ja s’ofereix les matinades de divendres, dissabtes i festius.

La nova oferta, que es posarà en marxa a partir del setembre en forma de prova pilot, permetrà allargar el servei actual de transport públic nacional més enllà de l’última sortida que s’ofereix actualment (depenen de la línia és entre les 21.30 h i les 22.00 h). La decisió del Govern s’impulsa després d’escoltar les diverses propostes de millora que la ciutadania ha detectat durant el procés participatiu que el mateix Executiu va celebrar fa uns mesos, així com també davant de la demanda de diversos sectors socioeconòmics del país.

Així ho ha anunciat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, juntament amb la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant la roda de premsa de presentació dels resultats que s’han obtingut fruit del procés participatiu per conèixer les proposes de millora i l’opinió de la ciutadania sobre el transport públic i la mobilitat sostenible del país.

Forné ha explicat que l’ampliació d’horaris nocturns és una de les primeres mesures més immediata i ha destacat que s’han programat i es tindran en compte totes aquelles propostes que durant la validació tècnica s’han vist com a viables, com per exemple la millora dels traçats de les línies d’autobús nacional o la instal·lació de més pantalles informatives a les parades. En total, i durant tot el procés, s’han recollit 474 propostes, de les quals 346 són viables o parcialment viables, 48 ja estan implementades i 80 estan fora de l’abast del procés en tractar-se de competències d’altres institucions.