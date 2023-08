Govern sanciona a tres empreses per contractes abusius a treballadors del Perú

Andorra la VellaGuillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern d’Andorra, ha ofert detalls rellevants sobre les relacions diplomàtiques d’Andorra amb el Perú en relació amb els contractes abusius que han afectat treballadors peruans al sector de la construcció.

En referència a la qüestió dels treballadors peruans afectats per contractes abusius, Casal va indicar que s’estan instruint tres sancions en relació amb aquest cas específic, a tres empreses diferents. Les seves declaracions serveixen per donar claredat i detalls sobre les mesures que s’estan prenent en aquesta situació que ha generat preocupació i atenció en el país. Les declaracions del ministre van ser realitzades en resposta a la situació i als esdeveniments recents que involucren a treballadors peruans afectats per aquests contractes.