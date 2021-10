El Govern trasllada al sector de la neu que en espais oberts es podrà anar sense mascareta

Andorra la VellaRepresentants del Govern han mantingut aquest divendres al matí una trobada amb el sector de la neu que el cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat de "molt productiva, molt positiva". En aquest sentit, ha comentat, com ja ho havia avançat el titular de Salut, Joan Martínez Benazet dijous, que a les pistes es podrà esquiar sense mascareta en els espais oberts i que caldrà el seu ús en espais tancats. A més, en la restauració es podrà arribar a un aforament màxim del 100% sempre que s'acrediti el passaport Covid i, si no, caldrà que s'adaptin "a l'aforament que serà vigent per a la resta d'activitats similars".

Espot ha manifestat que aquestes seran les normes que regiran aquesta temporada d'hivern sempre que no hi hagi "circumstàncies sobrevingudes", un empitjorament de la situació sanitària o països que condicionin l'arribada de turistes a mesures addicionals "de protecció i prevenció". Així, "la idea" és que als espais a l'aire lliure de les estacions no s'hagi de portar mascareta i sí en espais tancats, com poden ser telecabines. Els detalls, però, s'hauran d'anar a partir d'ara "perfilant".

Pel que fa als restaurants, Espot ha manifestat que creuen "en la llibertat dels individus" i, per tant, podran decidir si volen aplicar l'aforament al 100% sense mascareta i amb el passi Covid o, per contra, s'estimen més tenir un aforament més reduït i alinear-se als protocols vigents en activitats similars. En aquest sentit, ha manifestat que des del Govern es confia "en el bon criteri, responsabilitat i civisme" tant del teixit productiu com de la ciutadania.