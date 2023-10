Govern treu a concurs la concessió del vol entre Andorra i Palma

Andorra la VellaL'administració s'ha posat en marxa per garantir la nova ruta que connectarà l'aeroport d'Andorra - la Seu amb Palma (Mallorca). Tal com informa RTVA, ja ha sortit a concurs la concessió del servei i les condicions. En temporada alta d'hivern hauran de garantir un mínim de dos vols setmanals i els avions han de tenir una capacitat de 48 places com a mínim. La quantia màxima de contribució establerta és de 220.000.000 d'euros.