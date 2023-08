El Govern valencià estudia canviar els noms de les Facultats de Filologia Catalana

Andorra la VellaEl Conseller d'Educació Valencià, José Antonio Rovira, en relació amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i la política lingüística, ha manifestat que "no creu que tingui la veritat absoluta, com ningú la té". Segons ha informat El Periódico, en resposta a si l'AVL hauria de ser l'entitat normativa per a tots els valencians o si considera que poden haver-hi altres opcions.

Rovira, a més, ha estat qüestionat sobre l'ortografia no normativa o inventada utilitzada pels seus socis de govern i ha indicat que "no és competència meva", però posteriorment ha defensat que "el nostre idioma es diu valencià i punt". També ha assenyalat la curiositat que troba en què tots els qui estudien valencià ho facin en "facultats on els departaments es diuen de filologia catalana". A més, ha confirmat que estudiaran si es pot "modificar" aquesta qüestió, tot i que escapa a les seves competències.

La política lingüística de Vox ha estat inconstant des de la seva entrada al Consell, tot i que la llei d'usos del valencià estableix que les comunicacions "informatives o divulgatives (...) es redactaran o emetran almenys en valencià". Això ha estat observat en la Conselleria d'Agricultura, que ha fet un ús limitat de l'idioma oficial de la Comunitat Valenciana.

A més, es destaca que la presa de possessió d'Aguirre es va comunicar només en castellà, i posteriorment es van publicar tres tuits en valencià normatiu abans de tornar al castellà, la llengua que va predominar en les publicacions posteriors. L'abast del canvi va ser el 17 d'agost, coincidint amb l'anunci de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, de permetre les llengües cooficials a la cambra.