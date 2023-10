Govern valora donar una ajuda a qui sigui responsable d’un familiar amb dependència

Andorra la VellaEl ministeri d’Afers Socials estudiarà la posada en marxa d’una prestació social per a les persones cuidadores no professionals, és a dir, aquelles que es responsabilitzen de la cura d’una familiar amb dependència o amb una malaltia i que han de renunciar a la seva vida professional. A més a més, també s’analitzarà la creació d’una baixa laboral per criteris socials que estarà administrada per la CASS i sufragada pel ministeri. La idea, per exemple, és que es puguin beneficiar d’aquesta mesura les famílies amb fills amb patologies oncològiques.

La ministra de Funció Pública i Afers Socials, Trini Marín, ha manifestat que seria molt positiu disposar d’aquesta prestació per cuidar familiars amb dependència. De fet, ha dit que la mesura no requeriria “una reglamentació molt estricta” i que representaria un ‘win-win’, tot i que sí que seria necessari un control directe del ministeri per assegurar que hi ha una dependència demostrada i que realment el familiar ha hagut de deixar la seva feina per fer-se càrrec. Per determinar l’import de la prestació, i en resposta a les preguntes dels consellers, ha posat en relleu que s’haurien d’avaluar factors com la situació econòmica de la persona, estipular les necessitats que s’hagin de cobrir o analitzar el domicili. La previsió és començar amb la seva posada en marxa a inicis del 2024.

En relació amb la baixa mèdica per a les famílies amb fills amb patologies oncològiques, Marín ha apuntat que es tracta d’una altra de les ajudes que li agradaria que estigués en funcionament aviat. Malgrat que en l’actualitat el ministeri ja ofereix ajudes per a aquestes famílies, la voluntat és introduir el concepte de criteris socials per tal d’allargar la baixa, per exemple, durant tot el temps en què un infant s’ha de sotmetre a tractaments oncològics fora del país.