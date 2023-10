Govern vol posar al mercat la major part dels 2.500 pisos buits que calcula que hi ha

Andorra la VellaConxita Marsol ha explicat que es calcula que hi ha uns 2.500 pisos buits a Andorra. Aquesta xifra surt de dues magnituds. La primera són els 1.700 habitatges que l'executiu ja ha constatat que no hi viu ningú perquè no hi ha consum elèctric. Això s'ha aconseguit amb les dades de FEDA. Marsol espera però disposar també de les informacions de les Mútues. I s'espera que es puguin sumar uns 800 més. En total, 2.500.

La majoria d'aquests habitatges correspon als habitatges de ciutadans espanyols que el van comprar com a inversió o com a segona residència. Quan el Govern del país veí va establir un sistema de control i multes per als que tenien propietats sense declarar, que podien arribar al 150% del valor de l'immoble, una part important dels propietaris va decidir tancar els habitatges.

Conxita Marsol ha explicat en una entrevista al programa Avui serà un bon dia, de Ràdio Nacional, que la voluntat és convéncer aquests propietaris perquè posin els habitatges en una 'borsa'. L'Estat gestionaria aquests pisos i els posaria en el mercat a preus assequibles. A canvi, garantiria el cobrament i tota la gestió als propietaris. També assumiria els possibles desperfectes que poguessin causar els inquilins.