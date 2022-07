La gran majoria dels majors de 85 anys no s'ha inscrit per a la quarta vacunació

Andorra la VellaLa immensa majoria de les persones de més de 85 anys no s’han apuntat per rebre la quarta dosi de la vacuna. Divendres va començar el procés i només una vintena de persones va rebre el vaccí. A més, el nombre d’inscrits per a ser vacunats durant la setmana vinent és molt petit. La coordinadora d’Atenció Primària, Sara Pie, ha explicat a Andorra Televisió que la freqüència de persones ha estat un degoteig. “De la gent que s’ha apuntat, aquest divendres s’ha vacunat a una vintena de persones, és com un degoteig. Ahir sí que vam vacunar a molta població que es troba als centres sociosanitaris. L’afluència que tenim aquests dies és baixa i les citacions de cara la setmana que ve també, però és molt aviat per valorar-ho perquè tot just vam obrir el procés per fer trucades dimecres. Sí que hem tingut bastant afluència de gent amb immunosupressió i que ve amb recepta mèdica”.