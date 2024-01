Grandvalira amplia fins a 220 els quilòmetres esquiables després de les nevades

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts han rebut entre finals de la setmana passada i aquesta fins a 70 centímetres acumulats de neu nova que han permès ampliar l'oferta esquiable. A més, juntament amb les baixes temperatures, les quals han estat molt propícies els darrers dies per a la producció de neu de cultiu, els dominis preveuen seguir ampliant les pistes disponibles. Així, les estacions de Grandvalira Resorts oferiran un total de més de 220 quilòmetres esquiables a partir d'aquest dissabte 13 de gener, dia en què la previsió meteorològica és favorable i augura les millors condicions de la temporada fins al moment. D'aquests 220 km esquiables, 135 km corresponen a Grandvalira, que disposarà de més de 90 pistes obertes i gruixos de fins a 80 centímetres de neu pols, entre les quals destaquen la pista Avet de Soldeu, que acollirà la Copa del Món femenina d'esquí alpí el 10 i 11 de febrer. Així mateix, cal remarcar que la pista Tubs i el telecadira La Solana del Pas de la Casa estaran disponibles a partir d'avui per a la pràctica de l'esquí nocturn i obriran fins a les 20 h dels dijous als dissabtes durant el mes de gener, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest sentit, cal recordar que tots els forfets de dia, multidia, temporada i Plus+ són vàlids per accedir a la pista d'esquí nocturn, tret del forfet vianant.

Per la seva part, Pal Arinsal ha estat molt beneficiada per la nevada dels darrers dies i passarà a tenir el 88% de les pistes obertes des d'aquest dissabte, que equivalen al voltant dels 55 km esquiables dels 63 totals de l'estació, amb gruixos de fins a 70 centímetres de neu pols. Així mateix, l'estació massanenca disposarà del 97% dels remuntadors operatius, entre ells el telefèric que enllaça els dos sectors, així com el nou telecadira Port Negre d'Arinsal, la principal novetat de la temporada i que es va estrenar a mitjan desembre.

Finalment, Ordino Arcalís estarà pràcticament al 100% operativa a partir de dissabte gràcies als més de 70 centímetres de neu nova que ha rebut. Concretament, tindrà el 93% de les pistes obertes i el 82% dels remuntadors operatius, que equivalen a més de 27 km esquiables, amb gruixos de neu de fins a 110 centímetres de neu pols.

Les noves precipitacions de neu d'aquests darrers dies, juntament amb l'elevat volum de reserves d'aquí a final de temporada, auguren unes previsions molt bones a les estacions de Grandvalira Resorts, tant pel que fa als visitants provinents de mercats internacionals com pel que fa als de proximitat.