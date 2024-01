Grandvalira conclou el Nadal amb prop de 300.000 esquiadors

Andorra la VellaGrandvalira Resorts ha conclòs les vacances de Nadal amb prop de 300.000 esquiadors i 150 quilòmetres d'àrea esquiable. Malgrat un inici complicat de temporada amb la manca de neu i temperatures elevades, les recents nevades i les previsions favorables auguren bones expectatives per al que resta de la temporada. Tal com informa RTVA, el nombre d'esquiadors és lleugerament inferior al de l'any passat, les condicions actuals són millors que la temporada anterior.

Juan Ramón Moreno, Director General de Grandvalira Resorts, destaca que el final de la temporada serà millor i permetrà recuperar el que es va perdre al començament. Les nevades recents, a més de les previsions futures, han contribuït al bon estat de les pistes. Moreno subratlla la importància de la tecnologia, segons Moreno, produeixen neu fins i tot quan les condicions meteorològiques no són favorables. Les reserves per a la resta de la temporada són positives, superant les de l'any passat, especialment per al mes de febrer. El mercat internacional destaca la presència de clients anglesos i l'esperada afluència de grups.