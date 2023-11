Grandvalira inverteix 34,5 milions aquesta temporada

Andorra la Vellaes estacions de Grandvalira Resorts han presentat aquest matí les novetats per a la temporada d’hivern 2023-2024, que arrencarà l’1 de desembre i s’allargarà fins al 7 d’abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. El director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, ha explicat les inversions per a aquesta temporada i les novetats que hi haurà, així com els plans de creixement previstos per als propers anys.

En aquest sentit, en la segona temporada conjunta sota el mateix paraigua, Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira demostren un hivern més la gran ambició per millorar les seves infraestructures i serveis per optimitzar l’experiència del client a través d’una important inversió de 34,5 milions d’euros, pràcticament el doble que la temporada passada i la partida més elevada dels últims anys.

Les principals inversions s’han centrat en noves infraestructures i instal·lacions, amb un nou telecadira a Pal Arinsal i a Grandvalira, un nou edifici multifuncional, també a Grandvalira, així com l’optimització del sistema d’innivació a totes les estacions. Per altra banda, s’ha apostat novament per la diversificació de l’oferta amb noves experiències, una millora dels serveis de restauració i de l’Escola d’Esquí i Snowboard, i s’ha reforçat, encara més, el compromís per la sostenibilitat amb els objectius de continuar reduint les emissions de CO2 i augmentar l’autoproducció d’energia, entre d’altres.Dels 34,5 milions d’euros d’inversió, 21,5 milions corresponen a Grandvalira, 11 milions d’euros a Pal Arinsal i 2 milions d’euros a Ordino Arcalís. Moreno ha volgut remarcar que “és una inversió històrica, la més alta dels darrers anys, una mostra dels esforços que continuem posant a les estacions amb el compromís per optimitzar els recursos i seguir sent la referència del Pirineu i del sud d’Europa”.

Inversions de futur i pla de creixement

Les estacions de Grandvalira Resorts ja han aprovat dos plans de creixement dels dominis a mitjà i llarg termini, amb una inversió prevista de 140 milions d’euros en els propers anys, una xifra que no contempla les inversions que es fan cada temporada en el manteniment i millora dels dominis. Per una banda, la unió esquiable de Pal i Arinsal ha iniciat la primera fase aquest hivern amb el nou telecadira Port Negre, i a partir de la temporada 2024-2025 està previst que la unió esquiable sigui una realitat amb un nou teleesquí i pistes vermelles i negres. La unió sumarà 7 km més de pistes a Pal Arinsal, arribant així als 70 km totals. A més, d’aquí al 2028 es preveu la creació de noves pistes verdes i blaves a la zona del Coll de la Botella, que es convertirà amb una nova porta d’entrada a l’estació amb serveis d’escola i taquilles. La xifra que s’invertirà amb aquests projectes serà de 40 milions d’euros.

D’altra banda, la nova concessió de SAETDE per a l’explotació durant els pròxims 50 anys de les pistes de Pas de la Casa – Grau Roig, aprovada pel Comú d’Encamp, preveu una injecció de 100 milions d’euros amb un pla d’inversions que inclou l’expansió del domini esquiable al pic del Maià com a principal repte, juntament amb millores importants als peus de pistes dels sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, i en mesures de sostenibilitat.

Novetats a pistes

Una temporada més, les estacions de Grandvalira Resorts han dut a terme importants esforços per anar renovant les seves instal·lacions, serveis i pistes. La principal novetat de la temporada a Grandvalira és l’ampliació del domini amb l’habilitació d’una nova àrea esquiable a la zona Encampadana de Canillo gràcies a la instal·lació del telecadira Seig, que ha permès la creació de 3 noves pistes vermelles que doten l’estació de 5 km més. Així, Grandvalira compta ara amb un total de 215 km, 140 pistes per a tots els nivells, i 76 remuntadors, mentre que Grandvalira Resorts creix fins als 308 km esquiables. Paral·lelament, s’estrena una central de neu a la mateixa zona aprofitant un edifici de serveis més proper que augmenta la capacitat d’innivació al sector Canillo.

El Pas de la Casa compta amb el nou edifici multifuncional Costa Rodona 2.222. Aquest inclou un nou punt de venda, una sala de guarda-esquís amb 230 lockers, noves sales per als clubs d’esquí, botiga de marxandatge i lloguer de material d’esquí, o una nova zona d’aparcament amb 10 nous carregadors per a vehicles elèctrics.

La xarxa d’innivació de Grandvalira ha rebut també un important impuls, amb la instal·lació de 88 nous innivadors de neu de cultiu que han permès optimitzar la xarxa d’innivació. Una de les àrees on s’ha fet especial èmfasi és en la zona del Pla de les Pedres, és a dir la zona d’enllaç entre els sectors de Soldeu i Grau Roig, un punt clau del domini.

D’altra banda, destaquen la construcció del centre de rendiment esportiu en alçada ICÒNIC, ubicat al Port d’Envalira i dins el domini esquiable. A 2.500 m d’altitud i amb capacitat per a 180 persones, està previst que pugui obrir les seves portes el 2025 per convertir-se en un dels centres de referència del sud d’Europa per a esportistes professionals, federats i amateurs que vulguin preparar-se en alçada per tal de millorar el seu rendiment.

Així mateix, l’estació continua potenciant l’oferta dels esports alternatius a l’alpí amb un nou circuit d’esquí de muntanya i sis nous circuits de raquetes de neu, amb els quals Grandvalira amplia els circuits de les respectives disciplines en 5 km i 15 km, arribant als 53 km de circuits d’esquí de muntanya i 55 km de circuits de raquetes de neu.

L’estació de Pal Arinsal porta aquesta temporada una renovació molt esperada i que significa el primer pas de la unió per pista dels dos sectors: la renovació del telecadira Port Negre, un giny de 6 places desembragable que millora considerablement l’accés a la part alta i baixa del sector d’Arinsal. El trajecte serà més llarg que l’anterior, amb la sortida just davant del restaurant El Niu i arribada als 2.493 metres d’altitud, més a prop del telefèric que connecta amb Pal, i tindrà una capacitat de transport d’unes 2.400 persones per hora. Arinsal també compta amb una nova pista blava de 700 m, El Niu. Quant a innivació, Pal Arinsal també ha fet millores a la xarxa amb 4 nous innivadors de neu de cultiu.

També a Pal, destaca l’inici de les obres del projecte del nou heliport nacional que s’ubicarà a la Caubella, el qual comportarà grans beneficis per a l’estació un cop estigui operatiu, a finals del 2025. La infraestructura acollirà tots els vols panoràmics i turístics d’Andorra, apropant un gran nombre de persones a les pistes. Així mateix, donarà la possibilitat de connectar amb més facilitat els esquiadors entre els dominis de Grandvalira Resorts i obrirà la possibilitat de practicar heliesquí a qualsevol de les estacions d’Andorra.

A Ordino Arcalís, després de la gran transformació que va arrencar l’any passat, la zona de debutants de Planells s’amplia enguany per passar dels 3.500 m2 als 6.000 m2 i comptarà amb una nova pista variant. També s’hi ha millorat la Sala Màgic, s’han ampliat les taquilles amb més vestuaris i dutxes, i s’han incorporat millores a l’aparcament VIP, inclosos 6 nous carregadors per a vehicles elèctrics amb una capacitat de 22 kW cadascun.

Per millorar l’eficiència dels equips de terreny i optimitzar els recursos, l’estació ordinenca ha renovat el parc de màquines trepitjaneu, així com 18 nous innivadors de neu de cultiu. Així mateix, el Telecabina de Tristaina estrena 6 noves cabines amb les quals s’amplia la capacitat de transport.

Sostenibilitat i medi ambient

El respecte envers el medi ambient és una prioritat per la qual les estacions de muntanya lluiten dia a dia per causar el menor impacte, aprofitant els recursos que es necessiten però sempre amb una actitud de respecte i conservació. Fa més de dues dècades que les estacions d’Andorra treballen per ser més sostenibles i tenir cura del medi ambient, amb grans inversions destinades a projectes de promoció de les energies renovables, mesures d’estalvi energètic i autoproducció d’energia, així com l’optimització de la innivació amb neu de cultiu.

Les iniciatives de Grandvalira Resorts s’engloben en quatre línies d’acció: autoproducció d’energia, reducció de les emissions de CO2, innivació i la planificació hidrològica sostenible.

A nivell d’autoproducció d’energia, les estacions de Grandvalira Resorts treballen amb l’objectiu d’arribar a ser autosuficients en els pròxims anys. Actualment, produeixen el 25% de l’energia que necessiten al llarg de l’any, amb un 100% d’autosuficiència a Ordino Arcalís, un 37% a Pal Arinsal i un 6% a Grandvalira. Això ha estat possible gràcies al desenvolupament d’infraestructures com la minicentral hidràulica d’Ordino Arcalís, inaugurada el 2016, la minicentral hidroelèctrica de Pessons, en funcionament des de la temporada passada, o el Parc Solar del Planell de la Tosa, amb 22.000 m2 de plaques solars. Cada any també s’instal·len noves plaques fotovoltaiques als teulats dels diferents edificis repartits per les estacions, com l’escola d’esquí de Grau Roig, el Funicamp, el restaurant Gall de Bosc, La Coma o el telecabina de la Massana, entre altres. Enguany s’hi ha sumat el teulat del garatge de màquines de Soldeu i de l’edifici del Telecabina de Soldeu i l’edifici La Coma d’Ordino Arcalís.

També es vol facilitar l’ús de les energies renovables als usuaris de les estacions, amb la instal·lació cada any de nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Actualment, les estacions de Grandvalira Resorts disposen de 65 carregadors per a vehicles elèctrics a peu de pistes, amb les 19 noves unitats que s’han instal·lat als sectors Pas de la Casa i Grau Roig de Grandvalira, que suma un total 52 carregadors als seus aparcaments, i els 6 nous carregadors instal·lats a Ordino Arcalís.