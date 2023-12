Grandvalira posa a la venda les entrades de la Copa del Món d'esquí alpí Soldeu 2024

Andorra la VellaEl Comitè Organitzador de la Copa del Món femenina d'esquí alpí Soldeu 2024 ha posat a la venda avui les entrades de l'esdeveniment que tindrà lloc els dies 10 i 11 de febrer a l'emblemàtica pista Avet de Grandvalira. Els tiquets, que ja es poden adquirir des del web de la cita esportiva, permeten reservar seient a les graderies durant els dies de cursa.

Aquesta plaça donarà accés a gaudir amb comoditat de l'espectacle esportiu que oferiran les millors corredores del món, i a viure un ambient irrepetible a partir de les accions de dinamització previstes a les zones de grades i al Village.

El preu per assistir a les proves tècniques que se celebraran a la pista Avet és de 20 euros per dia. Els infants fins a deu anys tindran accés gratuït a les graderies. De 0 a 3 anys no cal reservar entrada a través del web, però no ocuparan plaça. En canvi, pels infants de 3 a 10 anys és necessari reservar a Ticketmaster, ja que ocuparan seient. Les persones que gaudeixin del Forfet de Temporada de Grandvalira Resorts tenen un descompte del 10% en el preu de l'entrada.

En la línia estratègica fixada a la candidatura dels Campionats del Món Andorra 2029 sobre la promoció dels valors de l'accessibilitat i la inclusió, el 5% de la recaptació de les entrades es destinaran a una finalitat solidària, en aquest cas a ASSANDCA (Associació Andorrana contra el Càncer).

En aquest sentit, i de cara a l'esdeveniment, l'organització reservarà un nombre de places al peu de l'Avet per fer més accessible la cita esportiva més important del país de la temporada d'hivern algun tipus de diversitat funcional. En aquesta línia, l'organització ha realitzat una a persones que tenen inversió de 15.000 euros habilitant un carril que anirà de la plaça a la primera línia de les graderies i que garantirà l'accés a aquests usuaris.

Venda de productes VIP

L'organització ofereix la possibilitat d'adquirir fins a quatre opcions VIP per viure l'esdeveniment. Més enllà de les curses, la cita es convertirà en un espai de trobada en el qual entre les diferents activacions, la gastronomia hi tindrà un paper rellevant.

Una de les propostes és el Lounge Avet que es localitzarà a la terrassa de l'Sport Hotel Village amb vistes privilegiades a la pista de competició, amb esmorzar i dinar, entre altres. A les graderies ubicades a la plataforma també s'habilitarà el producte All Stars Tribune amb unes inigualables vistes de l'escenari de les curses, servei gastronòmic gourmet i obsequi de benvinguda a peu de pista. A més, amb el producte Gold Grandvalira s'ofereix la possibilitat de combinar l'experiència donant accés a la zona VIP de la terrassa (Sport Hotel Village), i a la de les graderies.

D'altra banda, una de les opcions que també incorpora aquesta edició és l'opció VIP amb esquís que es destina a esquiadors amb un nivell expert, i que permetrà endinsar-se en la Copa del Món de la mà d'un guia professional, ser molt a prop dels corredors i gaudir d'espais restringits al públic general a tocar de la competició. Aquest passi donarà accés a una visita a l'Ski Room de les corredores i a la zona VIP de l'arribada.