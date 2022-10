Grandvalira Resorts tanca la 43ª Fira d’Andorra la Vella amb bones perspectives per a l’hivern

Andorra la VellaL’estand de Grandvalira Resorts a la 43ª Fira d’Andorra la Vella, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, ha rebut un any més centenars de clients que han mostrat interès en el nou forfet únic, l’Andorra Pass, així com en el Nord Pass. Grandvalira Resorts encarava la Fira d’Andorra la Vella amb un ritme de vendes online dels forfets de temporada rècord, per sobre de l’assolit cap any per aquestes dates, i durant el cap de setmana s’han consolidat les bones xifres, la qual cosa genera optimisme de cara a l’inici de la temporada d’hivern, previst per al proper 2 de desembre, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin.

Nous forfets de temporada

L’Andorra Pass dóna accés a les estacions d’Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira i per tant a un total de 303 km esquiables, 213 pistes i 123 remuntadors mecànics en un sol bitllet. Com a novetat, el Forfet de Temporada Andorra Pass, suma dues noves estacions de primer nivell als Estats Units, Deer Valley (Utah) i Steamboat (Colorado), que s’afegeixen a l’extens llistat de destinacions d’Europa, Àsia i Sud-amèrica a les quals ja donava accés l’antic forfet de temporada de Grandvalira Resorts, i que permet gaudir de l’esquí tot l’any i en destinacions internacionals.

Per altra banda, el Nord Pass passa a ser el forfet de temporada que dóna accés a Ordino Arcalís i Pal Arinsal, estacions que sumen entre ambdues un total de 93,5 km esquiables amb 45 remuntadors mecànics. A més, permet esquiar dos dies a Grandvalira en el cas dels residents a Andorra i quatre dies als no residents. Ambdós forfets de temporada permeten accedir als remuntadors d’estiu de les tres estacions i al prestigiós Bike Park de Pal Arinsal.

Seguint l’estratègia de Grandvalira Resorts d’oferir descomptes per a la compra anticipada, l’Andorra Pass i el Nord Pass es poden obtenir a un preu especial Early Booking fins al 15 de novembre per als residents andorrans, mentre que per als no residents actualment hi ha el període de venta Promo, vigent fins al 8 de desembre.

D’altra banda, l’estand de Grandvalira Resorts també ha acollit la venda del forfet de temporada d’esquí extraescolar, fet que ha permès a les famílies comprar tots els forfets per a tots els seus membres en un mateix espai.

Gran participació del públic familiar

Com és habitual, les activitats exteriors que han plantejat les estacions també han estat molt ben rebudes pel públic familiar. Per una banda, Pal Arinsal ha instal·lat uns inflables per als més petits, mentre que Grandvalira ha ofert durant tot el cap de setmana la prova d’iniciació gratuïta d’snowboard amb el mètode Burton Riglet, una forma d’aprenentatge de l'snowboard per als més petits –dels 3 als 10 anys- amb nous productes i zones adaptades de l'escola d'esquí i snowboard que es pot contractar a les escoles de Soldeu, el Tarter, Canillo i Pas de la Casa.

Les Finals de la Copa del Món, presents a la Fira d’Andorra la Vella

Sens dubte l’activitat estrella ha estat la “Gran Tempesta de Neu”, una bombolla gegant de 8m de diàmetre instal·lada a l’espai exterior de la fira i creada expressament per a la promoció de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí 2023. Dins, adults i infants han gaudit d’una "tempesta" de confeti enmig d’un espectacle de llum i música i han pogut jugar amb els quilos de confeti ecològics emprats per a l’ocasió ben bé com si fossin neu.