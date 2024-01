Grifols prendrà accions legals contra les acusacions difamatòries de Gotham City Research

Andorra la VellaGrífols, la destacada empresa farmacèutica catalana, ha anunciat plans per emprendre accions legals contra Gotham City Research, després que aquesta firma baixista va publicar un informe acusatori. Gotham City Research havia acusat Grífols de manipular dades financeres per reduir artificialment el palanquejament, emetent una advertència sobre la consideració de les accions de Grífols com a "no invertibles".

La farmacèutica ha reiterat el seu total suport al CEO, Thomas Glanzmann, i ha subratllat que totes les transaccions qüestionades van ser aprovades de manera unànime pel consell d'administració i els seus comitès. L'empresa ha destacat que l'impacte negatiu de l'informe de Gotham City Research s'ha estès més enllà de l'empresa mateixa, generant preocupació entre els seus pacients i donants.

En definitiva, la decisió de prendre accions legals reflecteix l'afirmació de Grífols que ha patit danys significatius, tant en l'àmbit financer com reputacional, a conseqüència de les acusacions.