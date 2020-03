El grup Perfumeria Júlia dona gel higiènic a Salut

El grup Perfumeria Júlia, a través del seu laboratori a Barcelona, ITC, encarregat del desenvolupament i producció de la marca pròpia de cosmètica Júlia Bonet, ha desenvolupat un gel higiènic orientat a la desinfecció i cura de les mans de personal sanitari i pacients. Fins aquest dijous s'han pogut produir 5.811 unitats, que se cediran íntegrament al ministeri de Salut, tal com informen des del grup afegint que continuaran "treballant per a poder desenvolupar més unitats, encara que la mancança de matèries primeres està complicant a tots els fabricants el desenvolupament del producte".



El grup Perfumeria Júlia argumenta que, veient aquesta mancança, han decidit cedir les seves unitats a les institucions sanitàries, "ja que des de l'empresa es té molt clar que la prioritat és poder ajudar, en la mesura de les possibilitats de cadascú, en la lluita contra aquesta pandèmia".



Tant el laboratori com la marca Júlia Bonet, la línia pròpia de cosmètics i fragàncies del grup, "aposten per la innovació i el desenvolupament de nous productes", com aquest gel higiènic que s'han formulat i desenvolupat "en un temps rècord, la qual cosa posa de manifest la gran capacitat tecnològica d'una empresa amb vocació internacional, però amb ADN 100% andorrà", exposen.



I des de l'empresa conclouen que continuaran "buscant la possibilitat de continuar col·laborant amb les institucions mèdiques del país, com a prioritat, i si la capacitat de producció ho permet, secundar també altres hospitals dels seus mercats prioritaris, com l'espanyol".