El grup andorrà Daguisa arriba a un acord per transformar l’hotel Delfos en un Sercotel

Andorra la VellaL’hotelera catalana Sercotel, del Grup Corporatiu Landon –societat patrimonial de la família Gallardo– ha iniciat la seva expansió fora d’Espanya amb la incorporació de l’hotel Delfos. L’establiment de quatre estrelles i 180 habitacions és propietat de Daguisa, grup hoteler de la família andorrana Daban.

L’aliança obeeix a un doble objectiu. D’una banda, reposicionar l’hotel al nou context turístic que viu Andorra. El principat ha fet una forta aposta per desestacionalitzar la seva oferta i potencia el turisme de benestar i d’estades per a equips esportius, més enllà de l’esquí. Tenint en compte aquests paràmetres, Daguisa invertirà quatre milions d’euros per renovar completament el Delfos, a més d’incorporar serveis de gimnàs i fisioteràpia de cara al turisme esportiu. De l’altra, serveix de primera pedra a l’ambició andorrana de Sercotel.

“Fa dos anys que analitzem aquest mercat, és una destinació en ascens que ja l’any passat va créixer un 22% en visitants i els nostres plans de cara als propers anys passen per seguir incorporant allotjaments per incrementar i consolidar la presència de la cadena a Andorra” , afirma José Rodríguez Pousa, conseller delegat de Sercotel. A més, l’hotelera estudia possibles operacions a Portugal.

La gestió per part de Sercotel començarà a partir del novembre, amb un acord a llarg termini amb la propietat, que ha comptat amb l’assessorament de la consultora immobiliària Cushman & Wakefield. Les obres de renovació començaran a l’abril de l’any vinent i s’allargaran fins al desembre, amb l’hotel obert durant tot el període de transformació.