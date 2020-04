Un grup de temporers argentins no vol tornar al seu país

Un grup de treballadors temporers argentins tindria previst quedar-se a Andorra i no tornar al seu país d’origen. Segons informa el digital Poble Andorrà, es tractaria aproximadament d’un 25% del grup de treballadors d’aquesta nacionalitat que han vist com la temporada d’esquí s’ha acabat precipitadament i que s’haurien d’embarcar en el vol que el diumenge vinent els durà de tornada a l’Argentina.

L’actitud d’aquesta part del col·lectiu de treballadors ha indignat responsables de les estacions d’esquí i els comuns d’Encamp i Canillo, més si es té en compte l’esforç que estan duent a terme Ensisa i Saetde, els mateixos comuns, el Govern, i fins i tot el govern francès, per fer possible que el vol que s’ha d’enlairar diumenge vinent tingui autorització per aterrar a l’Argentina.