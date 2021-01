Un grup de temporers del Pas assegura que alguns "companys" es troben "a la deriva"

Un grup de temporers hotelers del Pas de la Casa ha denunciat aquest divendres en un comunicat enviat als mitjans de comunicació que alguns "companys" es troben actualment "a la deriva" després de treballar deu dies en una empresa, i que aquesta decidís acabar amb la vinculació laboral i, a més, els negués la possibilitat d'allotjar-se al mateix lloc.

Amb aquesta situació, no tenen prou diners per pagar un nou lloguer ni el menjar, tot i que asseguren que el menjar no és el problema principal, perquè venen de l'Argentina i allà ja estan acostumats a menjar gairebé cada dia el mateix plat: arròs i fideus. Tot i així, l'escenari és "desolador", es lamenten, però agraeixen el suport que estan tenint per part de Càritas o la Creu Roja.

Expliquen que van arribar entre finals de novembre i principi de desembre, i amb un bitllet d'avió per tornar a finals d'abril o principi de maig, i ara es troben que no poden canviar el bitllet i marxar abans perquè l'haurien d'abonar igualment. Tot i que asseguren complir amb tots els requisits d'Immigració, ara no poden treballar i tampoc es poden acollir a un ERTO.

"Necessitem un govern present, que s'encarregui d'obligar les empreses a complir amb el precontracte acordat. Cap de nosaltres va venir per provar sort, tots vam venir amb alguna cosa segura, i tots vam deixar alguna cosa per poder venir", denuncien.