Un grup de treball amb els cortalans

El mes de gener hauria de tenir lloc la primera reunió d’un grup de treball que el comú d’Escaldes-Engordany ha proposat per fer sentir la veu dels cortalans de la vall del Madriu-Perafita-Claror. D’aquesta manera, la proposta ha estat la de crear un 'equip' de treball en què estiguin representats els propietaris, dos cònsols (un dels quals la d’Escaldes-Engordany), el Govern i la directora del pla de gestió de la vall, Susanna Simon. Tal com destaca la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili la voluntat és copsar els neguits dels cortalans i veure “com se’ls pot ajudar” a mantenir en bon estat les seves propietats tot garantint la preservació del patrimoni.

“La voluntat és la d’apropar postures i potenciar el diàleg”, ha destacat Gili, que ha manifestat que la situació d’Escaldes-Engordany és diferent a la d’altres parròquies en relació als propietaris privats, ja que és la que més en té implicats a la vall. La cònsol major escaldenca destaca que pujar material per fer reparacions de les bordes “no és fàcil” i que cal que hi hagi un equilibri entre la propietat privada i “la conservació del patrimoni”.

Gili va fer aquestes manifestacions en el marc de la darrera sessió de consell de comú de l’any, on també va informar els membres de la minoria sobre els acords de la comissió de gestió. La cònsol recorda que quan ella va iniciar el mandat hi havia sobre la taula l’ordinació reguladora i el pla de conservació de la vall, que havien estat treballats pels anteriors comuns però que no estaven aprovats. Escaldes-Engordany ha demanat temps per analitzar aquests documents, que haurien de ser ratificats aquest any. Precisament la voluntat de la corporació comunal és poder escoltar els cortalans abans de donar-hi el vistiplau. I, des de l’oposició escaldenca, també s’ha demanat poder estar informats i dir-hi la seva abans no s’aprovin aquests dos documents.

Ara la voluntat d’Escaldes-Engordany és que es doni una empenta a aquesta vall. “Ens hem d’arremangar perquè el Madriu llueixi”, ha defensat Gili, posant sobre la taula que des que va ser declarada “no hi ha hagut intervencions decidides”. En aquest sentit, ha recordat que el pressupost que dota cada comú s’ha incrementat de 35.000 a 50.000 euros, amb la qual cosa també es comptarà amb més fons per dur a terme més accions. En aquest sentit, entre les propostes sobre la taula, tal com es va posar en relleu en la darrera sessió de consell de comú d’Andorra la Vella, hi ha una aplicació per seguir els itineraris de manera virtual a través del telèfon; que hi hagi un ecoguarda fix tot l’any per al manteniment i la vigilància, i més promoció i publicitat, especialment a les fronteres.