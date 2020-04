Les guarderies privades, molestes per la crida del raonador a no abonar les quotes

Les guarderies privades han posat el crit al cel amb la proposta del raonador del ciutadà que no es faci efectiu el pagament de la quota que des dels centres han fet arribar als pares. Manifesten que estan "totalment en desacord" amb les paraules del raonador i lamenten que no els hagi contactat per poder-hi dir la seva. A més, defensen que si han fet arribar aquests rebuts a les famílies és per garantir el personal i que les instal·lacions puguin estar en condicions per quan es pugui reprendre l'activitat.

Una empresària del sector ha posat en relleu a l'ARA Andorra que quan van fer arribar la carta als pares dient-los que se'ls aplicaria un descompte en les quotes mensuals d'entre un 25% a un 55% ho van fer assessorant-se amb l'executiu de què ho podien fer. Afegeix que el que volen és "garantir el servei" i no "treure'n un profit". En aquest sentit, defensa que la voluntat és poder pagar les nòmines al personal (el sector tindria un centenar d'assalariats) i mantenir les instal·lacions en condicions perquè tant bon punt es reprengui l'activitat els infants puguin tornar a les escoles normalment. També defensen que volen assegurar que aquest retorn es faci sense haver d'aplicar increments a les quotes per poder recuperar l'activitat.

La mateixa font ha explicat que donen un servei social però els fa la sensació que comuns i el Govern els estan "donant l'esquena". En aquest sentit, demanen el seu suport en aquests moments d’excepcionalitat.

El posicionament del Govern

Qüestionat sobre les discrepàncies entre les escoles bressol privades i el raonador del ciutadà, el ministre portaveu, Eric Jover, ha volgut incidir en el fet que aquests centres es poden acollir a les ajudes que el Govern ha posat a l'abast de les empreses i ha afegit que "estaran al seu costat" en aquest sentit. I pel que fa al pagament d'una part de les quotes, ha remarcat que és un contracte entre privats i, per tant, que les dues parts han d'estar d'acord per trobar una solució "ponderada" a la situació. En aquest sentit, ha assegurat que en aquest acord entre les parts entra el fet que s'accepti que els pares puguin pagar una part de la quota perquè aquestes escoles puguin mantenir el personal i les instal·lacions en condicions.