La Guàrdia Civil desmenteix un rumor que acusava Gabriel Rufián d'anar a Andorra amb 50.000 euros

Andorra la VellaLes acusacions que afirmaven que el diputat Gabriel Rufián (ERC) havia estat interceptat amb 50.000 euros en metàl·lic en direcció a Andorra han estat desmentides per ERC i les autoritats pertinents. Segons Newtral, la Guàrdia Civil i el Tribunal Suprem han declarat que no tenen cap constància d'aquest esdeveniment. La notícia falsa, que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials, assegurava que Rufián hauria de comparèixer davant un jutge per haver estat "atrapat" amb aquesta suma de diners.

Fonts d'Esquerra Republicana han negat de manera "rotunda" aquestes acusacions, han afegit que Rufián no té cap vehicle propi i que no ha viatjat a Andorra en més de 15 anys. Tant la Guàrdia Civil com el Tribunal Suprem han confirmat que no existeix cap investigació oberta contra Rufián i que no tenen cap constància d'aquest suposat incident.