La Guàrdia Civil intercepta 6.000 euros en tabac de contraban

La Seu d'UrgellLa Guàrdia Civil va decomissar aquest dilluns 1.550 paquets de tabac de contraban, valorats en 6.000 euros, en un vehicle procedent d'Andorra. Segons han informat els agents a través d'un comunicat, com a resultat d'una investigació conjunta amb la secció de la fiscalia de la Seu d'Urgell, el cos espanyol va identificar l'altura del quilòmetre 8,500 de l'N-145 un vehicle tot terreny, Mitsubishi model pajero, conduït per una persona de nacionalitat andorrana per la qual cosa van procedir a inspeccionar l'automòbil. Els agents van aixecar una acta d'infracció per contraban a l'infractor, el qual ja tenia nombrosos antecedents penals per aquest delicte.

En un primer reconeixement, la Guàrdia Civil va localitzar 50 paquets a l'interior del tot terreny. En tenir sospites que a les rodes de recanvi hi poguessin trobar més paquets, van traslladar el vehicle a un taller pròxim per desmuntar de les mateixes i dur a terme una inspecció fiscal més minuciosa, gràcies a la qual van identificar a l'interior un sistema de doble fons sense cap dispositiu, el qual estava instal·lat a totes les rodes, inclosa la de recanvi, localitzant un total de 1.500 paquets més.

Un cop verificada la mercaderia comissada pels agents, van procedir a imposar una acta per infracció de contraban (L.O. 12/95) a l'infractor, quedant el gènere interceptat dipositat a la duana de la Farga de Moles.