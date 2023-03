Els guies canins de la policia lliuren a GosSOS 3.012 euros

Andorra la VellaEls guies canins de la policia han lliurat aquest divendres al matí a l’associació GosSOS 3.012 euros recaptats amb la venda dels calendaris solidaris en què apareixen els dotze gossos policia que formen part d’aquest grup en les especialitats de recerca d’explosius, estupefaents, divises, rastre i defensa.

L’acte ha tingut lloc a la gossera, equipament que gestiona l’associació, i on es destinaran els beneficis d’aquesta acció solidària. En l’entrega, hi han participat els dos guies canins que van impulsar el calendari, Roger Tomàs i Joan Antoni Berenguer, el responsable de la gossera, Jesús Cardesín, i la membre de la junta de GosSOS, Audrey Montel.

El calendari, que es va editar el setembre de l’any passat, tenia com a objectiu donar a conèixer la feina del grup caní i totes les especialitats amb què treballen, així com l’estreta relació que s’estableix entre el guia i el gos. "Has de crear un vincle molt especial perquè som un equip, el gos busca i el guia llegeix què està dient", ha explicat Tomàs. Al mateix temps, es volia donar un cop de mà a l’associació i sensibilitzar la ciutadania en la importància de protegir els animals i garantir el seu benestar.

Berenguer ha explicat que els darrers mesos, s’han venut prop de 500 calendaris en diversos punts i esdeveniments del país. "Estem molt satisfets perquè hem aconseguit recaptar diners per a l’entitat i que es coneguin els nostres gossos. Ha agradat molt", ha declarat. Per la seva part, Montel ha detallat que aquests 3.000 euros "es dedicaran, principalment, a despeses veterinàries". I és que "molts dels animals que acullen al refugi arriben amb patologies prèvies". Segons ha indicat Cardesín, actualment a la gossera "hi ha 32 gossos que han estat abandonats".

Finalment, tant els guies canins com GosSOS han volgut mostrar el seu agraïment a les persones i establiments que s’han implicat en la campanya.