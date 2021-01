Habilitats nous inspectors de l'administració general per constatar infraccions relacionades amb la Covid-19

Andorra la VellaEl Govern ha acordat habilitar els inspectors de la Unitat de Prevenció i Control Ambiental del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i els inspectors de la Unitat de Consum i Inspecció de Comerç del ministeri de Presidència, Economia i Empresa per dur a terme inspeccions i constatar infraccions en les mesures per la Covid-19, tal com preveu l'article 58 de la Llei qualificada de seguretat pública i la Llei general de Sanitat. Segons es publica al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dimecres, els inspectors podran traslladar les inspeccions i les infraccions al ministeri de Salut perquè instrueixi els expedients corresponents en el marc de les mesures adoptades per a la gestió i el control de l'emergència sanitària, de forma provisional fins que des de l'executiu es deixi sense efecte aquesta habilitació.

Des de l'executiu justifiquen aquesta habilitació de diversos inspectors de l'administració general en el marc de la pandèmica pel fet que la tasca inspectora ordinària s'ha vist sobredimensionada a causa de l'ampli abast de les mesures establertes per minimitzar el risc de transmissió de la infecció. A més, en l'edicte també s'explica que el Govern ha de garantir que el ministeri de Salut disposi de l'estructura, l'organització i dels recursos humans i econòmics necessaris per exercir les competències que li són pròpies en matèria de planificació, gestió, control i avaluació en l'àmbit sanitari.