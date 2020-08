Un hàbitat de luxe

Aquells vídeos que fa unes mesos ens arribaven al Whatsapp del mòbil, amb diverses llúdrigues nedant tranquilament pel riu Valira, demostraven la bona qualitat de l'aigua i de l'ecosistema andorrà. Aquest dijous, el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha confirmat el que aquelles imatges ens avançaven: el 86% de les aigües superficials analitzades al 2019 situen la seva qualitat entre excel·lent i bona.

Segons ha explicat la cap d'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Laura Coll, "l'any passat un 97% de l'aigua superficial analitzada en les estacions que tenim repartides per tot el país, era entre excel·lent i passable". Aquestes dades milloren les xifres de l'any passat (que van situar el 84% entre excel·lent i bona) i consoliden el pla de sanejament implantat pel Govern que tracta 20 milions de metres cúbics d'aigues residuals, –pràcticament totes les del país–, a través de col·lectors generals i depuradores. Coll també ha recalcat que "a més a més, es fa neteja de residus que es troben al riu i manteniment de vegetació de la riera".

El departament ha fet una demostració de com es recull l'aigua analitzada periòdicament en una de les estacions de mostreig. Des del pont del Castellar, a Arcalís, s'ha pogut veure com recol·lecten les mostres que revelaran els nivells de PH, terbolesa, nitrats i amònits de l'aigua, i els tècnis supervisen el nombre d'invertrebrats presents al riu.

En aquest sentit, el tècnic de medi aquàtic, Alain Grioche, ha posat de manifest la presència de molts invertebrats i cucs que al 2005 no eren presents a l'aigua. "Això és positiu perquè no només demostra la qualitat de l'aigua sinó que enriqueix la biodiversitat. Aquests invertebrats són l'aliment de les musaranyes, ocells d'aigua i truites de riu, que alhora seran aliment d'animals més grans com les llúdrigues. Són els nostres bioindicadors", ha explicat, afegint que, "si només trobessim sangoneres al riu voldria dir que l'aigua té poca qualitat, perquè són animals que resisteixen molt bé la contaminació, a diferència de les larves".