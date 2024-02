Habitatge Digne vol impulsar una vaga general

Andorra la VellaMembres de la Plataforma Habitatge Digne estan instant a la convocatòria d'una vaga general per protestar contra Govern i la situació de l'accés a l'habitatge i el cost de la vida, entre altres. La proposta s'ha posat damunt de la taula com a tema de debat a les xarxes socials del grup, coincidint amb la preparació de l'assemblea fundacional d'Habitatge Digne per convertir-se en associació i on s'elegirà una junta coordinadora fins que s'acabin escollint els representants.

Els peticionaris d'una vaga general consideren que cal anar un pas més enllà després de les manifestacions i aprofitar l'embranzida per aconseguir més objectius, tenint en compte que no es preveu que hi hagi més manifestacions, com a mínim, a curt termini.

La major part dels membres de la plataforma que s'han manifestat consideren que instar una vaga general és precipitat. Posen de manifest que cal anar pas a pas i el primer és oficialitzar Habitatge Digne i a partir d'aquí establir una sèrie d'objectius. Consideren que per a una acció d'aquestes característiques cal la suma de molts altres col·lectius com poden ser els sindicats, associacions o alguna força política. I que per arribar a plantejar-se l'aturada del país cal tenir gent, recursos i una trajectòria que avali la iniciativa. En general, però no es descarta que en un futur es pugui arribar a instar una vaga general. Podria ser un dels temes que es posin damunt de la taula en l'assemblea fundacional de diumenge a les cinc de la tarda.