Quant haig de guanyar per reagrupar familiars a Andorra?

Andorra la VellaLes crítiques del Raonador de Ciutadà Marc Vila a les noves exigències d'ingressos pel reagrupament familiar resumeixen el sentiment de diferents col·lectius. Les diferents fonts consultades consideren que és molt possible que en el futur el text acabi amb alguna impugnació legal en tribunals nacionals o internacionals. A efectes pràctics, assenyalen advocats, polítics i sindicalistes consultats, Govern s'ha carregat el reagrupament familiar. Per reagrupar la parella o un altre familiar adult cal guanyar 2.500 euros, a un adult i a un infant prop de 3.400 i a dos infants 4.200.

El motiu pel qual hi ha base per a una impugnació legal, segons les fonts consultades, és que ni tan sols el sou mitjà a Andorra (uns 2.200 euros) permet reagrupar a un sol familiar. I el sou més habitual (al voltant d'uns 1.800 euros) encara queda molt més lluny. Les fonts consultades afirmen que l'executiu no pot eliminar per la porta del darrere un dret simplement posant unes condicions econòmiques inassumibles per a la pràctica totalitat del col·lectiu afectat.

L'estiu fa que sigui més complicat que s'articuli un moviment per intentar que Govern faci marxa enrere. Cal veure quina és la resposta política concreta i les potencials accions socials. A nivell pràctic, segons les fonts consultades, els únics que han posat el crit al cel són els col·lectius argentins i Marc Vila. La resta, gairebé amb la boca petita. Els consultats coincideixen que serà a partir de Meritxell quan se sàpiga si hi haurà o no una acció coordinada per revertir la mesura.