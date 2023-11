Helena Mas diu que els experts no aconsellen donar el medicament contra la bronquiolitis a tots els infants

Andorra la VellaA la sessió del Consell General on els grups de l'oposició han pogut fer preguntes a Govern la consellera del PS Susanna Vela ha preguntat a Helena Mas sobre com afecta el medicament contra la bronquiolitis als menors. La ministra de Salut, Helena Mas, ha afirmat que no s'ha administrat el medicament contra la bronquiolitis de manera sistemàtica a tots els infants perquè el comitè assessor de la malaltia infecciosa va recomanar que "de moment" no s'administrés a tots els menors.

Per aquest motiu només l'han rebut aquells que són considerats vulnerables, és a dir, prematurs o amb algunes patologies. Mas ha destacat que la incidència de la malaltia aquest any és similar a la d'anys anteriors tot i que aquest el que ha passat és que hi ha hagut una acumulació de casos en el temps. Així, l'any passat n'hi va haver 12 i aquest any, 18.

Qüestionada per la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata Susanna Vela sobre si l'any que ve s'inclourà aquest tractament en el calendari, Mas ha respost que es farà un seguiment epidemiològic per decidir-ho, ja que és el que fa habitualment quan es vol incloure una vacuna i quant a la possibilitat que el país compti amb una UCI pediàtrica. Finalment, ho ha descartat i ha recordat que el país treballa "en xarxa" especialment en aquelles unitats d'alta especialització, com és aquest cas.