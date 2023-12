Un helicòpter i cotxes blindats, les excèntriques compres dels veneçolans de l'espoli a través de BPA

Andorra la VellaLa xarxa d'exviceministres chavistes investigada a Andorra pel saqueig de 2.000 milions de Petrolis de Veneçuela (PDVSA) va navegar per un desenfrenat tren de despesa mentre perpetrava l'espoli de la principal companyia estatal del país llatinoamericà. La compra d'un helicòpter per 2,6 milions de dòlars, 22 vehicles valorats en 5,7 milions ―alguns d'ells blindats― o el pagament de 5,2 milions a un bufet d'advocats van ser alguns dels dispendis que va abonar la trama entre 2007 i 2015, segons un informe confidencial de la Uifand al qual ha tingut accés EL PAÍS.

El document revela que l'organització va adquirir per 2,6 milions el novembre de 2011 un helicòpter nou Eurocopter Ec135. Amb capacitat per a sis passatgers i pilot, aquest model compta amb una espaiosa cabina, sistema de reducció de soroll i es comercialitza com una opció solvent per a vols privats.

La trama es va fer amb l'aeronau mitjançant la mercantil panamenya High Advisory and Consulting S. a., que controla l'empresari i presumpte testaferro del grup corrupte, Luis Mariano Rodríguez Cabello, segons la Uifand. El document dels investigadors andorrans està datat el novembre de 2022 i desgrana els pagaments autoritzats per l'organització a través d'una intricada madeixa de comptes a la BPA, on la xarxa va ocultar presumptament el seu botí.