Andorra la VellaUna jove resident d’Andorra ha compartit el seu testimoni, que reflecteix la realitat econòmica i les dificultats que les seves famílies i molts altres residents estan enfrontant al Principat. Malgrat les seves arrels andorranes, aquesta jove es planteja seriosament l’opció de deixar el país per trobar millors oportunitats de vida.

“Aquest darrer any hem hagut de plantejar-nos seriosament l’opció d’abandonar el país i fer la nostra vida fora, i ens fa molta ràbia ja que de veritat estimem i ens agrada on vivim, la seguretat i la sensació de família que ens dona Andorra… però malauradament no podrem seguir aquí si la situació és la que estem vivint actualment. Jo personalment soc estudiant de ciències de l’educació a la Universitat d’Andorra, i tampoc crec que en acabar aquest curs pugui quedar-me aquí” explica a ARA Andorra l’estudiant andorrana.

Els pares de la jove són andorrans i han estat contribuint al sistema del país durant més de 20 anys. No obstant això, la seva situació ha canviat dràsticament. El pare va ser diagnosticat amb una malaltia crònica que l’ha obligat a jubilar-se i viure amb una pensió d’invalidesa que no arriba ni al salari bàsic. La mare també està afectada per una altra malaltia crònica i es troba de baixa.

La jove i el seu germà han estat alternant estudis amb treballs a temps parcial des de joves per ajudar als seus pares amb les despeses familiars. No obstant això, el cost del lloguer del seu habitatge ha augmentat considerablement en l’últim any i el contracte de lloguer finalitza en 4 anys. Aquesta situació fa que la independització sigui una opció difícil de considerar.

La jove també ha compartit la seva preocupació sobre les seves oportunitats professionals a Andorra. Estudiant de ciències de l’educació a la Universitat d’Andorra, veu un futur incert ja que les oportunitats d’ocupació per a joves a Andorra estan molt saturades. La manca de places fixes i l’abundància de treballadors temporals fan que l’assoliment de la seva pròpia plaça sigui una perspectiva llunyana.

“Places fixes o d’eventual a Andorra estan molt col·lapsades, hi ha mestres que porten més de 10 anys d’eventual, llavors per poder jo optar a ser mestra i tenir la meva plaça em pot arribar abans la jubilació… en fi. Andorra no mira pels joves, no mira per les famílies i no mira des de fa temps per aquells que han fet que Andorra tingui l’estatus que ara té” afegeix.

Aquest testimoni il·lustra les preocupacions creixents d’una generació jove que està experimentant les conseqüències d’una economia canviant a Andorra. Molts joves andorrans, com la jove estudiant, estan considerant la possibilitat de deixar el país en cerca de millors oportunitats. La situació plantejada en el testimoni destaca la necessitat de prendre mesures per abordar les qüestions econòmiques i socials que afecten la joventut i les famílies a Andorra.