Els herois de la Covid-19, reconeguts a La Massana

L'homenatge al Ciutadà, que se celebra cada any durant les festes del Roser de la Massana, s'ha convertit enguany en un acte de reconeixement a les persones que han col·laborat de forma voluntària durant la crisi sanitària. L a cònsol major, Clàudia Masià, els ha fet un agraïment públic i ha convidat a una de les voluntàries a descobrir la placa que es col·locarà a la plaça de la Ciutadania per commemorar l'equip de voluntaris, tant els joves de la Xarxa Solidària que van ajudar la gent gran com els que van confeccionar mascaretes i també els que van participar en l'operatiu dels 'stop labs'.



"Durant la crisi sanitària vam poder comprovar el bon estat de salut de la nostra parròquia pel que fa a la solidaritat social", ha afirmat la cònsol, que s'ha mostrat convençuda que a més de les cent quaranta-nou persones de les quals es té constància que han fet de voluntàries, segur que hi ha més ciutadans que han portat a terme accions altruistes.



Clàudia Masià ha estat una de les joves que des del primer moment van oferir ajuda per anar a fer la compra a la gent gran. En nom de tots els voluntaris ha agraït el reconeixement públic i també el fet que s'hagués fet coincidir amb el Roser de la Massana, organitzat per la Comissió de Festes, de la qual en forma part bona part del jovent de la Xarxa Solidària. A més de l'homenatge públic, tots els voluntaris rebran un passi per fer diverses activitats a Vallnord Pal Arinsal.



Després de l'acte, hi ha hagut l'actuació de l'Esbart Valls del Nord, davant un nombrós públic que ha omplert la plaça de l'Església, malgrat el xàfec que acabava de caure.