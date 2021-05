Herois anònims: “Treballem amb el 'bitxo' a dos pams de la cara”

Escaldes-EngordanySi el personal mèdic i d'infermeria van ser els qui van posar la cara en el pitjor moment de la pandèmia i, conseqüentment i en reconeixement, els qui es van endur els aplaudiments de bona part de la ciutadania, hi ha altres treballadors soferts que també han hagut de multiplicar-se per arribar a gestionar el volum de feina provocat per la crisi sanitària i que han hagut de plantar cara, literalment, al SARS-CoV-2.

D'esquena al públic –en un espai no freqüentat de l'hospital–, i repartint-se torns de 24 hores, els tècnics de laboratori en anàlisis clíniques han hagut de processar una quantitat ingent de mostres, entre les pròpies de l'activitat clínica diària, les assistencials i les relacionades directament amb la pandèmia. Segons la memòria 2020 del SAAS, durant l'any passat es van sol·licitar 214.608 peticions al laboratori clínic. Això són unes 588 mostres processades cada dia, festius inclosos.

Memòria del SAAS del 2020

“Hi ha dies que s'han fet 600 mostres de Covid, més les de pacients ingressats, les dels centres de salut...”, expliquen fonts relacionades amb aquest àmbit. De fet, tot i que han vist augmentat el nombre d'efectius de manera temporal per fer front a l'allau de feina que han hagut de gestionar, es queixen que tenen una plantilla curta i que en el torn de nit, per exemple, “només hi ha un tècnic per a tot el país”.

“L'activitat intensa fa que vagis molt cansat. Has de tenir la ment clara perquè tot és urgent i hi ha molt estrès. I tot plegat treballant amb les mesures de prevenció per no contagiar-nos, perquè nosaltres som els qui processem les mostres i els que tenim un risc directe d'infectar-nos. No tenim el pacient davant, com metges i infermeres, però treballem amb el 'bitxo' a dos pams de la cara”, expliquen.

Covid, preoperatoris, estudis endocrins... la medicina d'avui dia, que sortosament no decideix un diagnòstic sense els resultats d'una prova prèvia, ajuda el personal mèdic a afinar en la presa de decisions i evitar, així, errors. Un procés que repercuteix directament en els tècnics de laboratori: “Hem anat al límit. I quan surts de la feina ho fas esgotat, perquè hi ha pressió i perquè mentre processes una mostra et sona el telèfon o has de contestar un correu... pots tenir un preoperatori a la nit i mentre el prepares et truquen de planta perquè necessiten sang per una transfusió. És una feina molt dinàmica però hi ha dies que ha estat esgotadora”, conclouen.