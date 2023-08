La història del treballador peruà suposadament enganyat per venir a Andorra

Andorra la VellaEls van contactar a Perú, els van "enganyar" per venir a Andorra, els van tenir dos mesos a la Seu d'Urgell sense treballar... Així explica l'streamer andorrana @itsclaubunny la història que denuncia Àngel Asunción, un dels peruans que suposadament van ser enganyats per empresaris per venir a Andorra a treballar i després no els hi van complir els tractes que els havien proposat. Dins de tot aquest afer hi ha suposadament l'empresa peruana Casyre a qui s'acusa d'haver fet tot el muntatge. Precisament, Asución acusa Casyre s'haver-lo donat de baixa de la targeta de residència (només Govern ho pot fer i amb possible recurs judicial per part de l'afectat). L'streamer diu que no entén com Govern no "ha invalidat aquesta invalidació", fet absolutament impossible perquè com a tot acte administratiu nacional és només l'Estat qui pot retirar el permís de residència i, a més, només per causes justificades i fixades com la comissió de delictes.