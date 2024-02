Homenatge anònim a Escaldes per la mort d'Aleksei Navalni

Escaldes-EngordanyPosar fotografies, espelmes o flors per homenatjar Alexei Navalni, l'opositor rus mort a la presó, significa presó a Rússia. fins a 400 persones ja han estat arrestades per aquest motiu. A Escaldes-Engordany, s'ha fet aquest homenatge anònim a Navalni amb una fotografia de l'opositor mort que s'ha deixat damunt de l'estàtua situada en la Plaça Coprínceps. El text en rus que acompanya la fotografia es tradueix com "no oblidarem, no perdonarem".

L'ONG OVD que lluita pels drets dels opositors a Rússia ha informat aquest diumenge que ja són almenys 401 les persones detingudes des del divendres per intentar retre homenatge al mort líder dissident Alexei Navalni. A més, les forces de seguretat han intentat retirar tots els memorials creats per simpatitzants del dirigent.

Les detencions s'han practicat en 36 ciutats del país i s'han publicat les llistes de detinguts amb el seu nom complet. Més de la meitat de les detencions es van practicar a Sant Petersburg, ciutat natal del líder del règim rus, Vladimir Putin. Nombroses persones rendeixen memòria al líder opositor dipositant flors, fotografies o col·locant espelmes en llocs assenyalats de les seves ciutats, mentre que milers de russos en l'exili han sortit al carrer per a protestar pel que consideren un assassinat per encàrrec del Kremlin. Navalni, de 47 anys, va morir de manera sobtada a la presó àrtica a la qual havia estat enviat al desembre passat pel règim rus.