Homs critica les pròrrogues de lloguer fins a 2027

Andorra la VellaArtur Homs, vicepresident de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), ha emès declaracions contundents sobre la decisió del Govern d'aprovar la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer fins al 2027, mesura anunciada ahir al Consell General.

En relació amb l'anunci, Homs ha expressat la seva preocupació i desacord, afirmant: "Malauradament i en contra de la nostra voluntat, el govern ens està forçant a la desinversió en aquest sector, Govern ens està forçant a treure els pisos del mercat de lloguer." Ha assenyalat que intervenir en contractes mercantils privats "vulnera els drets no tan sols del nostre col·lectiu, sinó que a més va en contra de la seguretat jurídica dels particulars i empreses".

El vicepresident de l'APBI ha criticat la mesura, considerant-la un "pegat" que no solucionarà els problemes actuals, sinó que els empitjorarà. Homs ha subratllat la necessitat de buscar solucions més efectives i sostenibles en l'àmbit de l'habitatge.

Quant a com afectarà els propietaris de pisos, Homs ha afirmat que els membres de l'APBI, que representen propietaris curosos, busquen clients de llarga durada i, per tant, la pròrroga automàtica no és una opció que es correspongui amb la seva pràctica habitual.

Ha destacat la preocupació pel fet que la mesura pot tenir repercussions negatives per a aquells que estan assumint les conseqüències de l'augment demogràfic i l'arribada de persones amb alt poder adquisitiu.

Finalment, l'APBI ha instat a evitar decisions unilaterals del Govern i ha proposat que la definició del model de país en aquesta qüestió sorgeixi d'un esforç conjunt entre el Govern i els comuns. "Hi ha moltes mesures possibles, però l'esforç no ha de ser únicament del govern, sinó també dels comuns", ha afegit Homs.