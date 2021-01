L'horari d'estiu guanya per golejada

El tercer Observatori del 2020 que ha presentat aquest dijous el Centre de Recerca Sociològica ( CRES) ha preguntat als ciutadans d'Andorra sobre les seves preferències pel que fa als dos canvis d'horari anuals. Així doncs, si es pogués escollir, el 20,3% dels enquestats mantindria el format actual de canvi d'hora, el 56,3% deixaria l'horari d'estiu permanentment i el 8,2% establiria el d'hivern. Segons una altra enquesta realitzada pel Parlament Europeu, el percentatge d'andorrans que s'estimaria més deixar permanentment l'horari d'estiu encara és més elevat: el 80%, mentre que al conjunt de la Unió Europea ( UE) és del 56%, del 51% a França, del 58% a Espanya i del 79% a Portugal.



En relació amb el canvi d'hora anual, també s'ha preguntat a la ciutadania com és la seva experiència a l'estiu i l'hivern. En aquest sentit, un 40,5% valora positivament el canvi d'hora d'estiu, només un 17,2% ho valora negatiu o molt negatiu, i un 41,8% no ho valora ni positiu ni negatiu. Per contra, només el 9,2% de la ciutadania veu positiu el canvi d'hora d'hivern, un 48,1% no el veu ni positiu ni negatiu, mentre que el 42,5% restant el considera negatiu.

651x366 Preferències en relació als canvis d'horaris anuals. / CRES Preferències en relació als canvis d'horaris anuals. / CRES

Cal recordar que el Parlament Europeu va decidir acabar amb aquests canvis d'horari, a partir dels resultats d’una enquesta segons la qual el 80% dels europeus es mostrava a favor de l’eliminació i preferia la instauració permanent de l’horari d’estiu. Els països membres de la UE van quedar emplaçats a decidir definitivament quin horari triar l’any 2021, moment assenyalat, en principi, per aplicar la nova normativa.