L'hospital va fer entre els mesos de març i juny 585 operacions menys que l'any passat

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell ha dut a terme entre els mesos de març i juny d’aquest any un total de 771 intervencions, una xifra que representa una disminució de 585 respecte del mateix període de l’any passat. On hi ha hagut un descens és en les programades, que passen de les 1.299 de l’any passat a les 672 d’aquest any i, en canvi, les urgents han augmentat aquest 2020, ja que han estat 99 front les 57 de l’any passat. Així consta en una resposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a preguntes efectuades per la consellera socialdemòcrata Susanna Vela.

En aquesta resposta també consta que l’activitat quirúrgica programada del SAAS va quedar aturada el 16 de març i que una vegada va disminuir el nombre d’hospitalitzats de Covid-19 es va demanar als caps de l’àrea Quirúrgica que reprogramessin les operacions. Seguint aquesta priorització des del 2 de juny es va iniciar la programació de pacients amb dos quiròfans, un de matí i un altre de tarda, i des del 15 de juliol amb dos de matí i dos de tarda. Durant els mesos de juny i juliol la gran majoria de les intervencions dels cirurgians es va reprogramar. En aquest sentit, s’afegeix que “un nombre important de pacients no van voler operar-se o van preferir demorar la intervenció”.

Pel que fa a les proves diagnòstiques, es posa en relleu que actualment ja s’ha recuperat l’activitat normal d’extraccions, amb la millora que ara es dona cita prèvia. I quant a les proves per la imatge, entre els mesos de juny i juliol es va fer la reprogramació de tots els estudis pendents, s’informa en la mateixa resposta, incloses les mamografies del programa de detecció precoç. S’indica que només han quedat per reprogramar, per causes inherents als pacients, quinze estudis de tomografia computada; dos mamografies i dinou ecografies.