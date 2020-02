L’hospital modernitza quatre quiròfans

L'hospital Nostra Senyora de Meritxell va donar per finalitzades el mes de desembre passat les obres de reforma de quatre blocs quirúrgics per tal de donar compliment a les normatives internacionals. És per aquest motiu que el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, en substitució del titular de Salut per una indisposició, i acompanyat per la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha visitat aquest dimarts les instal·lacions i ha posat en relleu que aquestes tasques de remodelació i millora han suposat un cost de 300.000 euros. Torres ha manifestat que aquestes obres "demostren la clara voluntat del Govern per seguir millorant les instal·lacions de l'hospital", i ha recordat que, a finals del 2019, també es va adjudicar la reforma del bloc de cirurgia major ambulatòria; una inversió que supera el milió d'euros i que començarà a posar-se en marxa després del període hivernal.

Les tasques als quiròfans s'han centrat en la creació de dos circuits independents adreçats al trànsit de persones i material. El "circuit net", tal com l'ha anomenat el coordinador clínic del bloc quirúrgic i obstètric, el doctor Òscar Giménez, s'empra per a la circulació de pacients, personal mèdic i material net i estèril, mentre que el "circuit brut" és per on "surt el material de rebuig de cada quiròfan després de la jornada laboral". Amb aquest mecanisme " s'evita l'encreuament dels dos circuits" i és una bona fórmula per disminuir la contaminació i evitar infeccions. Giménez també ha assenyalat que en aquests quiròfans s'intervenen entre 4 i 6 persones al dia al torn de matí, mentre que durant la tarda s'opera entre 3 i 4 pacients més. Segons l'especialista, aquestes xifres són correctes si es té en compte la dimensió del país i l'ocupació que registra l'hospital mensualment.

La remodelació també ha comportat una modificació dels espais, ja que s'ha requerit un canvi en l'estructura física de determinats punts dels blocs quirúrgics i s'han hagut de canviar els materials de les parets i els terres dels diferents quiròfans per tal de fer més efectives les tasques de neteja. Tot i aquests canvis, la cap d'àrea dels Serveis Generals del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), Elena Clemente, ha indicat que encara faltaria aconseguir tenir una climatització individual per a cada quiròfan, ja que en l'actualitat només hi ha un que actua en tota l'àrea quirúrgica. A banda, aprofitant les obres, també s'ha passat tot el cablejat corresponent per tal d'instal·lar monitors a les sales i, d'aquesta manera, ajudar a professionals que estan operant en diferents indrets a la vegada a comunicar-se en temps real i intercanviar opinions.

El titular d'Ordenament Territorial ha recordat que, en total, hi ha previstes dues obres més al centre hospitalari que es duran a terme durant els quatre exercicis vinents.

Tanatori i sala de vetlles

Pel que fa a les obres del nou tanatori i la sala de vetlles, Torres ha anunciat que durant el pròxim mes de març hi haurà una visita conjunta a les instal·lacions, on participaran representants de l'executiu i també del comú d'Escaldes-Engordany. A més, ha indicat que, segons l'empresa constructora i l'equip redactor, "acabaríem –les obres– en els terminis previstos i sense cap sobrecost massa important". Es tracta, per tant, d'una obra "que estem satisfets i que era molt important".