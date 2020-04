L'hospital registra una nova mort per la Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres per fer públiques les últimes dades relatives al brot de la Covid-19. En aquest sentit, ha lamentat una nova defunció a les instal·lacions de l'hospital, en aquest cas, la víctima ha estat un usuari del Cedre.

Pel que fa a les dades actualitzades, hi ha registrats 439 pacients infectats de la Covid-19, dels quals 407 són actius. Entre els positius hi ha 96 persones que formen part del personal sanitari i 19 dels cossos especials. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha un total de 50 pacients ingressats, dels quals disset es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI), quinze dels quals es troben sota ventilació mecànica.

Martínez Benazet s'ha referit també a la distribució dels plans de contingència; en aquest sentit, ha explicat que s'han adequat tot un seguit d'àrees de l'hospital per fer front al contagi. Així, s'ha habilitat l'àrea de proves complementàries per atendre malalts amb equips de ventilació mecànica i es disposa també de l'àrea de reanimació quirúrgica ja que només hi ha dos quiròfans actius per urgències i els altres dos, fan d'àrea de reanimació d'aquests. Ara per ara, l'hospital, segons ha subratllat el ministre, disposa de vint-i-set ventiladors mecànics, dels quals quinze estan ocupats, per la qual cosa "no estem en una fase saturació a l'UCI".

El titular de Salut ha parlat novament sobre les PCR i uns suposats falsos negatius. I ha assegurat que la fiabilitat d'aquestes proves és d'un 98%, per la qual cosa és bastant improbable que "això sigui cert". D'altra banda, el ministre ha descartat que el brot epidèmic hagués tingut lloc a l'escola d'Ordino. En aquest sentit, ha demanat prudència davant de certes afirmacions que no tenen cap "base científica".

Martinez Benazet ha aprofitat la roda de premsa per agrair a totes aquelles persones que s'estan quedant a casa, ja que gràcies a elles "estan fent que el sistema sanitari no pateixi un col·lapse, un fet que, d'altra banda, seria molt perjudicial en aquesta lluita contra la Covid-19".