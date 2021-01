Les hospitalizacions per coronavirus arriben a la quarantena mentre que Salut detecta 52 nous contagis

Andorra la VellaL'afectació del coronavirus a Andorra torna a agafar força, sobretot a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons ha informat aquest diumenge el Govern, durant les darreres hores s'han detectat 52 nous positius, per la qual cosa el nombre de casos totals des de l'inici de la pandèmia ja freguen els 10.000 i se situen en 9.937. Fins al moment, també s'ha donat d'alta a 9.093 persones, hi ha 743 casos actius i el nombre total de defuncions es manté en 101 després del decés d'aquest dissabte d'un resident de Sant Vicenç d'Enclar.

Els nous contagis també provoquen que al centre hospitalari hi hagi, a hores d'ara, una quarantena de pacients ingressats. D'aquests, 27 estan ingressats a planta i 13 a la unitat de Cures Intensives (UCI), on onze d'ells continuen en situació de ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre hi ha quatre persones ingressades: una procedent de Salita, una altra de l'Albó i dues de l'UCI de l'hospital.

En relació amb la campanya de vacunació, el ministeri de Salut ha fet públic que durant la jornada de dissabte es van subministrar 70 vaccins de la casa Pfizer. Això provoca que el Principat estigui a punt d'arribar al miler de dosis ja injectades, ja que s'han subministrat en total 994.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 31 aules sota vigilància activa -6 de manera total i 25 parcial- i 72 en vigilància passiva.